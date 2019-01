La showrunner di The Walking Dead parla dell'arrivo di un villain sui generis

Lo zombie serial si prepara a vivere una nuova ondata di episodi della nona stagione ricca di avvenimenti e minacce che potrebbero destabilizzare in maniera rilevante l’ordine all’interno delle piccole comunità. Durante una intervista con Entertainment Weekly la showrunner Angela Kang ha stuzzicato la curiosità dei fan con qualche anticipazione.

Cosa e chi si nasconde sotto la maschera da zombie? È la domanda che molto probabilmente i protagonisti si sono posti dopo che, in modo del tutto inatteso, quelli che ritenevano essere degli ordinari erranti si sono poi trasformati in spietati killer, capaci di uccidere a sangue freddo Jesus (Tom Payne) durante il midseason finale.

Alpha (Samantha Morton), la leader del gruppo dei Sussurratori, è in parte oggetto del contenuto della intervista che la Kang ha rilasciato alle pagine online del magazine. La showrunner ha promesso che il secondo arco narrativo della nona stagione servirà anzitutto a sfamare la curiosità degli spettatori e dei personaggi su chi sia questa nuova minaccia che incombe alle porte di Alexandria e non solo. Gli autori hanno sviluppato una importante fetta di minutaggio che verrà dedicata al modo brutale di sopravvivenza dei Sussurratori, a quella che è la loro filosofia e al modo in cui essi operano.

Interessante, stando alle sue parole, sarà inoltre vedere l’impatto dei due gruppi, di cui uno è vocato alla ricostruzione della civiltà umana, mentre l’altro ritiene che nulla meriti di essere preservato. È su questa motivazione che la showrunner fonda l’idea che i Sussurratori siano un gruppo di nemici con cui sarà pressoché impossibile ragionare, una nuova forma di villain totalmente diversi da quelli finora incontrati.

Infine, al termine della chiacchierata, Angela Kang ha speso parole di elogio per l’attrice Samantha Morton (Alpha):

“È fantastica. Sono così sorpresa dalle cose che fa in un modo che mi fa pensare 'È meglio di quel che credevo questa donna potesse essere’. È un’attrice così interessante e profonda. È stato piacevole averla con noi. È così gentile. Non potrebbe essere una persona più carina. L’intero cast l’ha amata, anche la troupe”.

La seconda parte della nona stagione di The Walking Dead con Norman Reedus (Daryl) e Danai Gurira (Michonne) tornerà sul canale AMC a partire dal prossimo 10 febbraio.