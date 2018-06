La splendida Danielle Campbell sarà la protagonista della serie fantasy Tell Me a Story

Danielle Campbell, vista nella serie CW che sta per chiudere i battenti dopo la fine della quinta stagione, The Originals, è stata inserita a pieno titolo nel cast della nuova serie Tell Me a Story.

Deadline ha riportato la notizia che la Campbell è stata scritturata in questa nuova serie a tema thriller psicologico di Kevin Williamson, intitolata Tell Me a Story. Lo show andrà in onda su CBS All Access, la piattaforma di streaming dell'emittente, e rielaborerà tre famose favole, Cappuccetto Rosso, i Tre Porcellini e Hansel e Gretel, mischiandone le trame e tirando fuori un plot moderno decisamente accattivante.

La storia di Tell me a Story sarà ambientata infatti nella New York di oggi e la Campbell interpreterà il personaggio di Kayla, una bellissima adolescente con problemi di gestione della rabbia dopo la morte della madre. Sua nonna cercherà di aiutarla nel percorso e la signora sarà interpretata dalla ex Samantha di Sex and the City, Kim Cattrall.