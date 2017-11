La star di Gossip Girl Ed Westwick, interprete di Chuck Bass, accusato di stupro

Seandasse ancora in onda,sarebbe al centro dei pettegolezzi cittadini. Apparentemente l'attore che interpretava il tormentato personaggio Chuck Bass, si sarebbe macchiato di un abuso sessuale nei confronti dell'attrice

La Cohen ha usato Facebook per spiegare cosa le sarebbe accaduto durante una notte passata con l'attore che, stando sempre alle dichiarazioni postate sul social media, l'avrebbe costretta a un rapporto sessuale non consenziente.

Le accuse arrivano sull'onda del caso Weinstein che ha "incoraggiato" molte persone che lavorano a Hollywood ad esporsi su fatti avvenuti anche diversi anni prima. L'attrice ventisettenne ha dichiarato:

"Lui mi ha svegliata di soprassalto, me lo sono ritrovato sopra Ed e aveva le dita dentro di me. Gli ho detto di smetterla ma era troppo forte... Io ero terrorizzata, paralizzata. Non riuscivo a parlare, non mi riuscivo nemmeno a muovere. Mi teneva ferma e poi mi ha stuprata." ha postato la donna.

"Spero che essermi esposta aiuti altri a capire che non sono soli, che non è colpa loro e che non sono loro quelli che devono essere biasimati."

Non ci sono al momento commenti ufficiali da parte dei rappresentanti di Ed Westwick.