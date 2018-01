La star di Ugly Betty, America Ferrera, aspetta un bambino!

Il 2018 sarà un anno pieno di gioia per la coppia formata dall'attrice di Ugly Betty, America Ferrera , e il marito,

L'annuncio della dolce attesa è arrivato via post Instagram coordinato, in cui entrambi indossavano degli occhiali colorati col la scritta 2018 e con la Ferrera che teneva in mano una tutina grigia da neonato con su scritto "Più Baci (per favore)."

La caption del post recita invece: "Stiamo per dare il benvenuto a un nuovi visino da riempire di baci nel 2018! Vi auguro molti più baci nel 2018! #MásBesos #babybesos#HappyNewYear."

E Williams ha poi ri-postato il messaggio pubblicato dalla moglie con una dolce caption: "Facciamo più spazio per nuove e bellissime cose che verranno nel 2018!#happynewyear."

I due, America Ferrera e Ryan Piers Williams, sono insieme da 12 anni, si sono incontrati all'Università della California, quando la Ferrera era un'attrice nel film che Williams stava girando in qualità di studente. I due si sono fidanzati nel 2010 e sposati nel 2011. Il periodo festivo dello scorso anno per la Ferrera è stato decisamente diverso rispetto a quello di quest'anno. Infatti, nel 2017 l'attrice era con le sue amiche e colleghe del film "Quattro Amiche e un Paio di Jeans."

Carini, che ne dite?