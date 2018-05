La terza stagione di Jessica Jones includerà quattro nuovi series regular

Poco meno di un mese fa, Netflix ha confermato di aver ordinato la produzione di una terza stagione per l’acclamato serial di Jessica Jones, ma ora che lo show è ufficialmente entrato in pre-produzione, è emersa in rete la notizia che il cast della prossima stagione potrebbe includere quattro nuovi personaggi regolari.

Stando a quanto rivelato nelle ultime ore dal portale d’informazione That Hashtag Show, il serial sarebbe attualmente alla ricerca di due uomini e altrettante donne cui affidare un ruolo regolare nelle prossime stagioni dello show. Di seguito ve ne proponiamo le descrizioni ufficiali, le quali rivelano i primi dettagli sulle future new entry.

[ELLIOTT] Maschio, 35-45 anni, qualsiasi etnia. Dev’essere alto 180cm. Un giocatore d’azzardo carismatico e alcolizzato. Attraente, intelligente e di poche parole. Il suo fascino pungente emerge anche nelle peggiori circostante. SERIES REGULAR, CONTRATTO PER UN ANNO



[COLLINS] Maschio, 30-50 anni, qualsiasi etnia. Fisicamente energico, estremamente intelligente e meticoloso. Prova un bisogno patologico di sentirsi superiore. SERIES REGULAR, CONTRATTO PER UN ANNO



[KEIRA] Femmina, 48-52 anni, Afroamericana, latina, asiatica o nativa americana. Una violoncellista bohémien e professoressa di musica. Intelligente, ironica e sexy. È in grado di superare qualsiasi tempesta. SERIES REGULAR, POSSIBILE CONTRATTO PER DUE ANNI



[ZELDA] Femmina, 27-31 anni, afroamericana. Una stella nascente nel suo ambito professionale con l’ambizione ed il talento per raggiungere, un giorno, l’apice. Ha i piedi per terra, è bella, solidale e protettiva nei confronti delle persone che ama. SERIES REGULAR, CONTRATTO PER DIVERSI ANNI

Occorre comunque ricordare che i nomi suggeriti dai casting call potrebbero non essere definitivi, in quanto, in genere, questa tipologia di annunci utilizza dei nomi in codice al posto dei nomi effettivi dei vari personaggi. Ad esempio, i casting call della seconda stagione di Jessica Jones menzionavano il Dr. Kirby, Presley, Oliver e Ingrid, mentre i personaggi veri e propri sono stati chiamati rispettivamente Dr. Karl Malus, Pryce Chang, Oscar e Inez.

Siete contenti che Netflix abbia ordinato una terza stagione di Jessica Jones? Chi saranno, secondo voi, questi quattro personaggi? Fateci conoscere le vostre ipotesi attraverso i commenti!