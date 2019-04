'La vacanza è finita' per la Banda del Professore nel primo trailer de La Casa di Carta 3

Abbiamo atteso molto, prima di poter dare un'occhiata al materiale ufficiale dell'attesissima terza parte de La Casa di Carta, la serie Netflix di produzione spagnola tra i progetti più importanti e amati della piattaforma streaming, ma ecco finalmente sbarcare online il primo teaser ufficiale.

Se pensavate di vedere subito la nostra Firenze, dove sappiamo sarà ambientata almeno una parte dei nuovi episodio della serie creata da Alex Pina, vi sbagliavate di grosso. La città del giglio è infatti totalmente assente in questo primo trailer, che si focalizza invece sulla vacanza della Banda del Professore, dopo il colpo finito bene alla zecca di stato e la loro separazione. Li vediamo tutti felici in luoghi esotici e lontanissimi dalla Spagna, a godersi il loro bottino, più o meno tutti in coppia: il Professore e la Mourillo, Rio e Tokio e anche Denver e Stoccolma, con tanto di figlio al seguito in corso su quello che sembra un risciò cinese.



Tutto molto bello, momenti di felicità da godere appieno, peccato che la realtà sia prontissima a bussare alla porta e chiedere il conto, mettendo fine alla vacanza. Verso la fine si vedono infatti dei militari braccare i protagonisti nei vari luoghi dove risiedono, chissà per quale motivo. La sensazione è che, se verranno braccati, dovranno forse collaborare con le autorità per qualche missione, magari per fermare un altro gruppo di rapinatori in stile Fast & Furious, ma sono solo supposizioni, non essendoci al momento alcun tipo di informazione sulla trama.



C'è però una data d'uscita: la Casa di Carta 3 arriverà infatti su Netflix il prossimo 19 luglio.