La Warner licenzia Andrew Kreisberg dopo le accuse di molestie

Dopo la sospensione a seguito delle accuse di molestie, laha annunciato di aver licenziato il produttore Andrew Kreisberg . Kreisberg si stava occupando delle serie ditratte dai fumetti della

Con effetto immediato, Andrew Kreisberg non lavorerà più ai serial dedicati ad Arrow, Supergirl, Legends of Tomorrow e Flash.

"Dopo un'indagine approfondita, la Warner Bros. Television Group ha interrotto i rapporti di lavoro con Andrew Kreisberg, con effetto immediato" si legge nel comunicato stampa diramato dalla Warner "Greg Berlanti si assumerà ulteriori responsabilità per quanto riguarda Flash, a cui lavorerà a stretto contatto con il produttore esecutivo/co-showrunner Todd Helbing, e Supergirl, a cui lavorerà a stretto contatto con i produttori esecutivi/co-showrunner Robert Rovner e Jessica Queller. Rimaniamo impegnati a fornire un ambiente di lavoro sicuro per i nostri dipendenti e per tutti coloro che sono coinvolti nelle nostre produzioni".

"La Warner Bros. Television Group ha recentemente concluso delle indagini sulle accuse nei confronti di Andrew Kreisberg. Abbiamo incoraggiato e sostenuto quest'indagine, crediamo e supportiamo le persone che si sono fatte avanti, e condividiamo la decisione dello studio" hanno commentato Greg Belanti e Sarah Schechter "Niente è più importante per noi del benessere e della sicurezza dei nostri colleghi".