Ladi in the Lake, Noah Jupe e altri 4 attori nel cast dello show Apple con Natalie Portman

Novità per la serie di Apple TV+ Lady in the Lake: allo show prodotto e interpretato da Natalie Portman si aggiungono anche l'attore di Honey Boy e The Undoing Noah Jupe e altri quattro interpreti.

Noah Jupe (Honey Boy), Mike Epps (Dolemite is my name), Josiah Cross-Wiggins (King Richard), Byron Bowers (Honey Boy) e Pruitt Taylor Vince (Jacob’s Ladder) sono le nuove aggiunte al cast della serie tv di Apple TV+ Lady in the Lake.

Adattato dall'omonimo romanzo di Laura Lippman, Lady in the Lake è ambientato nella Baltimora degli anni '60, dove seguiremo le vicende di Maddie (Natalie Portman), una casalinga divenuta giornalista investigativa. "Insoddisfatta della sua vita prevalentemente incentrata sulla sua famiglia, Maddie scoprirà la sua 'vocazione' quando un omicidio irrisolto la porterà a divenire una giornalista investigativa. Nel cercare di mettere insieme tutti i pezzi del caso, Maddie si imbatterà in Cleo Sherwood (Moses Ingram), una madre di famiglia costretta a fare più lavori per tirare avanti. E mentre i suoi doveri materni verranno sempre prima, Cleo dedica una buona parte del suo tempo a sostegno della black community di Baltimora e dei suoi programmi progressisti. Le vite di queste donne si intrecceranno, portandole a percorrere una strada che le cambierà per sempre".

A dirigere la serie sarà Alma Har'el (già dietro la cinepresa di Honey Boy), che ne sarà anche produttrice e sceneggiatrice.