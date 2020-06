Ladri in casa di Diletta Leotta a Milano, rubati gioielli e contanti

Notte di terrore in casa Diletta Leotta. La conduttrice e giornalista sportiva di DAZN, infatti, è stata vittima di un pesante furto casalingo nella notte tra sabato e domenica 7 Giugno. I topi d'appartamento infatti sono entrati nella casa in Corso Como della Leotta ed hanno messo a segno un ricco colpo.

Secondo quanto riportato dalla stampa nazionale, e ricostruito dalla Polizia Locale, i banditi avrebbero forzato una finestra, sebbene abiti al nono piano. Una volta entrati nell'abitazione, hanno rimosso ed asportato la cassaforte, per dileguarsi nella notte.

Il bottino, come dicevamo sopra, è stato ricchissimo e supererebbe i 150mila Euro. Nella cassaforte di Diletta Leotta infatti erano presenti otto orologi preziosi, molti dei quali Rolex, ma anche contanti ed anelli.

Non è chiaro de la Leotta fosse nell'abitazione al momento del furto o meno, come avvenuto la scorsa settimana quando si è concessa un weekend fuori porta insieme al fidanzato King Toretto. Una brutta disavventura insomma per Diletta, che è ormai diventata un'icona a livello nazionale oltre che una delle influencer più famose e seguite di Instagram. Con il ritorno della Serie A ormai alle porte, i fan non vedono l'ora di rivederla nuovamente sui campi da calcio ed in TV su DAZN per poter ammirare la sua bravura.