Lady Diana, l'abito da sposa in The Crown 4 è identico alla realtà: ecco la foto!

Netflix ha condiviso un primo sguardo all'abito da sposa della principessa Diana per la quarta stagione di The Crown, rivelando una fedeltà impressionante al vero vestito indossato dalla vera Lady D nel giorno delle nozze.

"La costumista vincitrice del premio Emmy Amy Roberts voleva catturare lo stesso spirito e lo stesso design originale di David ed Elizabeth Emanuel, senza però creare una semplice replica per Emma Corrin", ha scritto l'account ufficiale dello show nel tweet che trovate in calce: la foto mostra l'attrice Emma Corrin nei panni di Diana in una scena ambientata nel giorno del matrimonio della principessa.

Sempre in basso, inoltre, potete trovare un paragone con il vero abito della vera Lady Diana.

L'imminente quarta stagione di The Crown, che debutterà il 15 novembre, racconterà il periodo della regina Elisabetta e della famiglia reale britannica che va dal 1979 al 1990, ovvero l'era in cui la principessa Diana si unì alla famiglia reale. La terza stagione di The Crown, uscita lo scorso novembre, si era interrotta nel 1977 durante il Queen's Silver Jubilee.

Netflix spiega: "Mentre gli anni '70 stanno volgendo al termine, la regina Elisabetta (Olivia Colman) e la sua famiglia si preoccupano di salvaguardare la linea di successione assicurandosi una sposa appropriata per il principe Carlo (Josh O'Connor), che a 30 anni non è ancora sposato. La nazione inizia a sentire l'impatto delle politiche di divisione introdotte dalla prima donna primo ministro britannica Margaret Thatcher (Gillian Anderson), sorgono tensioni tra lei e la regina che peggiorano quando la Thatcher guida il paese nella guerra delle Falkland, generando conflitti all'interno del Commonwealth. E sebbene la storia d'amore di Charles con una giovane Lady Diana Spencer (Emma Corrin) fornisce lo spunto per una favola da raccontare per unire il popolo britannico, a porte chiuse la famiglia reale è sempre più divisa."

