Lady Diana: chi è il colpevole della sua morte e perché non ha confessato?

Mentre la villa di Lady Diana viene messa in vendita continuano le indagini riguardo alla sua tragica scomparsa nel 1997.

C'è da dire che le dinamiche dell'incidente che hanno portato alla morte di Lady D e Dodi Al Fayed sono sempre risultate controverse per gli inquirenti, ma un indizio potrebbe contenere la chiave di volta dell'intero caso: sull'auto distrutta sono state trovate tracce di vernice bianca, provenienti da una Fiat Bianca presente sul luogo dell'incidente.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail l'indiziato principale è sempre stato Le Van Than, un tassista pakistano con il quale gli investigatori non sono mai riusciti a mettersi in contatto. Ad aver approfondito la vicenda è arrivato il libro Diana: Case Solved, scritto nel 2019 da Colin McLaren e Dylan Howard. L'ex-tassista, secondo le indiscrezioni, avrebbe confermato di aver causato l'incidente che portò alla morte di Diana e di aver successivamente riverniciato l'auto di rosso per evitare di essere riconosciuto. L'uomo avrebbe deciso di farsi avanti soltanto dopo anni a causa della polizia francese, restia a lasciarlo testimoniare a Londra: "Mi dissero che in quel luogo hanno leggi diverse, di non andarci e di non parlare".

Difficile dire se verrà fatta veramente luce sulle vicende che sconvolsero l'Inghilterra e il mondo in quegli anni, ma se non altro potremo rivedere Lady Diana in The Crown 4, grazie all'interpretazione di Emma Corrin.