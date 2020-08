Lady Diana, il mondo ricorda la principessa a 23 anni dalla tragica morte

Sono passati 23 anni dalla morte di Lady Diana, la principessa rivoluzionaria, anticonformista e ribelle che sfidò le rigide regole di Buckingham Palace e della famiglia reale inglese ai tempi del matrimonio con il principe Carlo. Lady D, amatissima dal popolo, perse la vita il 31 agosto 1997 in un incidente automobilistico a Parigi.

Il tragico schianto, avvenuto nel tunnel dell'Alma a Parigi, costò la vita anche al suo nuovo compagno, Dodi Al-Fayed, e all'autista Henri Paul. L'unico sopravvissuto all'incidente fu Trevor Ree-Jones, guardia del corpo della coppia.

Sulla morte di Diana Spencer, come spesso succede nel caso di personaggi del suo calibro, ci sono ancora molte ombre e c'è chi è convinto che la principessa sia stata vittima di un complotto ordito dalla Corona e dai servizi segreti britannici. Pochi mesi prima, infatti, in una lettera la stessa Diana accusava Carlo di volerla uccidere, e proprio nel modo in cui i fatti sono poi avvenuti, ossia simulando un incidente d'auto. Secondo i rumor dell'epoca, la principessa sarebbe stata all'epoca in dolce attesa da parte di Al-Fayed, e un neonato di origini musulmane sarebbe stato inaccettabile per la famiglia reale.

Secondo la versione ufficiale, in ogni caso, l'auto guidata da Henri Paul, che era ubriaco, procedeva a tutta velocità per sfuggire all'inseguimento degli immancabili paparazzi.

Lady Diana, per sua stessa definizione "uno spirito libero", era invisa alla regina anche per alcune scelte che fecero scalpore, come il giuramento di amore e fedeltà, ma non di obbedienza, in occasione delle nozze con Carlo, nel 1981, e l'iscrizione dei figli William ed Harry a una scuola pubblica.

Alcuni aspetti della vita di Diana saranno affrontati nella quarta stagione di The Crown, che vedremo dal 15 novembre su Netflix, in cui la principessa sarà interpretata da Elizabeth Lebicki.