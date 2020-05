Lady Gaga e Ariana Grande insieme per la prima volta: ascolta "Rain On Me"

Una prima assoluta, destinata a fare la storia della musica pop contemporanea. Lady Gaga ed Ariana Grande, due delle popstar più amate e famose dei nostri tempi, hanno unito le forze per "Rain on me", il nuovo singolo disponibile sulle principali piattaforme di streaming da qualche ora e che è già una hit mondiale.

La canzone, che può essere ascoltata anche attraverso il player presente in apertura, andrà a comporre la tracklist di "Chromatica", il sesto album in studio di Lady Gaga che sarà disponibile a livello mondiale dal 29 maggio e che si profila essere uno dei successi discografici dell'anno.

Dopo "Stupid Love", la popstar italoamericana propone un altro brano che secondo quanto affermato è "un inno alla rinascita ed all'uscire vincenti da situazioni traumatiche", come quella che stiamo vivendo.

Il video ufficiale della canzone è già al primo posto tra le tendenze di YouTube ed ha raggiunto quota 18 milioni di visualizzazioni, con 1,8 milioni di like e 67.126 dislike.

Lady Gaga di recente ha mostrato la sua vicinanza all'Italia in un emozionante filmato pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram, in cui ha ricordato le sue origini e mandato un messaggio d'amore allo Stivale, tra le lacrime. Gaga infatti ha alcuni parenti in Sicilia, ha cui ha mandato vicinanza.