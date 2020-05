Lady Gaga manda un messaggio all'Italia e si commuove: 'siete nel mio cuore'

Dopo il successo di One World Together, Lady Gaga torna a parlare della pandemia di Coronavirus. L'artista, che ha origini italiane, ha mandato un video messaggio di solidarietà al nostro paese, che è stato ripreso da Tiziano Ferro sul proprio account social.

La popstar si è mostrata visibilmente commossa e si è detta dispiaciuta "per tutte le persone che stanno soffrendo in Italia. Non so bene che cosa dire, se non che vi voglio bene. Ti amo”.

Lady Gaga, nome d'arte di Stefani Joanne Angelina Germanotta, ha proseguito il video messaggio affermando che "so che molte persone sono spaventate e molti anziani sono chiusi nelle proprie case ma vi prometto che andrà tutto bene e supererete tutto" ed ha invitato tutti gli italiani a rimanere uniti ed essere gentili gli uni con gli altri.

"Ho alcuni parenti in Sicilia, ma vi prometto che andrà tutto bene, supererete tutto. Dobbiamo stare uniti ed essere gentili gli uni con gli altri. Vi mando le mie preghiere con tutto il mio cuore. Alcuni miei amici sostengono che quando le cose si fanno difficili, quello è il momento in cui Dio ti è più vicino, nelle difficoltà" ha continuato l'artista, che ha concluso il messaggio con un augurio.

"Mi auguro che chiunque si trovi in Italia senta l’abbraccio di qualcosa di divino, come le ali di un angelo intorno allo Stivale” dice Gaga, asciugandosi le lacrime.