Lady Gorgon sarà la villain della seconda stagione di Iron Fist?

Di tutte le produzioni dideinon è sicuramente quella che sarà ricordata per essere la 'migliore'. Criticata dalla stampa e non apprezzata al 100% dal pubblico, la serie è stata comunque rinnovata per una seconda stagione che, potenzialmente, arriverà nel 2019.

Mentre le riprese della seconda stagione di Iron Fist sembra siano state ufficializzate per l'inizio del 2018, il sito That Hashtag Show svela un nuovo casting call che dovrebbe farci capire chi sarà l'identità della prossima villain che Danny Rand (Finn Jones) affronterà.

Secondo il casting call, la Marvel è alla ricerca di un'attrice di 20-30 anni per il ruolo di Tonya Parker. Il personaggio è descritto come una sorta di "camaleonte in grado di adattarsi ad ogni missione" ed è un agente segreto davvero esperto che ha collaborato a diverse missioni di alto livello in passato.

Secondo le speculazioni del sito, dunque, il personaggio non dovrebbe essere altro che la villain nota come Lady Gorgon. Introdotta come nemica di Punisher, però, sembra che possa essere una nemica più interessata per Rand. D'altronde Lady Gorgon, nei fumetti, è affiliata con... La Mano!

Ricordiamo che, allo stato attuale, la seconda stagione non ha una data di uscita. Raven Metzner sostituirà Scott Buck come showrunner.