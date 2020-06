Lady Loki prende vita: la serie Disney+ con Tom Hiddleston incontra FaceApp

In questi giorni è tornata di moda FaceApp, l'applicazione che permette di cambiare genere grazie ad un semplice filtro. Dopo aver visto la trasformazione del cast de Il Signore degli Anelli, ecco arrivare in rete le immagini di Tom Hiddleston nei panni di Lady Loki.

Come potete vedere in calce all'articolo, il risultato è esilarante.

Vociferata tra i protagonisti della serie Disney+ e apparsa in alcune immagini dal set, la versione femminile del Dio dell'Inganno è una vecchia conoscenza dei fumetti Marvel e potrebbe fare finalmente il suo debutto anche nell'universo cinematografico supervisionato da Kevin Feige, anche se il suo ruolo all'interno della trama non è ancora stato rivelato né confermato ufficialmente.

L'attrice che dovrebbe interpretare il personaggio, Sophia Di Martino, è stata avvistata sul set di Loki durante un dialogo con l'attrice Wunmi Mosaku, che secondo alcuni potrebbe prestare il volto ad un'agente della Time Variance Authority.

Le riprese di Loki, lo ricordiamo, sono in pausa da qualche mese a causa dell'emergenza sanitaria e dovrebbero riprendere a breve insieme a The Falcon and the Winter Soldier e WandaVision. La serie con Tom Hiddleston debutterà sul servizio streaming della House of Mouse a marzo 2021, a data ancora da destinarsi.

Intanto, Clark Gregg potrebbe avere anticipato l'arrivo di una seconda stagione di Loki.