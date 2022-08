Lady in the Lake, minacce alla produzione: stop alla serie con Natalie Portman!

In questi ultimi anni abbiamo assistito a ritardi di ogni genere per quanto riguarda le produzioni cinematografiche e televisive a causa della pandemia: l'aver finalmente imparato a convivere con il COVID non esclude però l'insorgere di altri problemi da questo punto di vista, proprio come capitato alla produzione di Lady in the Lake.

La serie TV Apple TV+ con Natalie Portman e Moses Ingram ha infatti subito un brusco stop a causa di un evento decisamente inatteso: durante le riprese, la produzione avrebbe subito un tentativo di estorsione a cui avrebbero fatto seguito delle minacce da parte di alcuni individui del luogo.

"Venerdì pomeriggio, sul set di Baltimora della nostra produzione Lady in the Lake, prima dell'arrivo del cast e della crew, un nostro autista è stato avvicinato da due uomini, uno dei quali aveva una pistola puntata contro di lui. Attualmente stiamo lavorando con la polizia di Baltimora e le indagini stanno andando avanti" si legge nel comunicato ufficiale di Endeavor pubblicato in seguito allo spiacevole avvenimento.

"La produzione riprenderà con delle misure di sicurezza aggiuntive" concludono quindi gli studios. Un imprevisto che sicuramente nessuno aveva messo in conto, e che speriamo vivamente non porti a conseguenze più gravi: la speranza, naturalmente, è che le riprese possano riprendere tra non molto tempo.