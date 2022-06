Lady in the Lake, Natalie Portman e Moses Ingram da Star Wars alla serie Apple TV+

La star di Obi-Wan Kenobi Moses Ingram entra a far parte del cast di Lady in the Lake, la miniserie Apple TV+ che vede già Natalie Portman protagonista. Le due attrici, entrambe con esperienze all'interno del franchise di Star Wars, si troveranno una contro l'altra nella produzione che adatterà l'omonimo romanzo di Laura Lippman.

Moses Ingram interpreterà Cleo Sherwood, ruolo che inizialmente era stato affidato a Lupita Nyong'o (anche lei curiosamente proveniente dall'universo Star Wars). Variety aveva reso noto circa un mese fa che l'attrice keniota aveva abbandonato lo show, annunciando l'avvio del recasting.

Si tratta di un altro ruolo di alto profilo per la Ingram dopo la sua partecipazione al cast di Obi-Wan Kenobi nei panni dell'Inquisitrice Reva. L'attrice è già apparsa anche nella serie Netflix La regina degli scacchi in un ruolo che le è valso la nomina agli Emmy come miglior attrice non protagonista in una miniserie.

Lady in the Lake è una serie ambientata nella Baltimora degli anni '60, in cui un mistero irrisolto spingerà Maddie Schwartz (la protagonista interpretata da Natalie Portman) a reinventare la sua vita, da madre casalinga a giornalista investigativa. E' così che incontrerà Cleo Sherwood, una donna infaticabile che si destreggia tra vari lavori, la maternità e un appassionato impegno nel portare avanti le istanze della comunità afroamericana di Baltimora.

Con Portman e Ingram saranno presenti nel cast di Lady in the Lake anche il panamense Y’Lan Noel (già apparso nella serie HBO Insecure), Mikey Madison (Better Things) e Brett Gelman (Stranger Things, Fleabag).

La serie, prodotta da Endeavor Content per Apple TV+, è creata da Alma Har'el, che ne è anche regista e autrice, oltre a figurare tra i produttori esecutivi insieme a Christopher Legget, Natalie Portman presto al cinema con Thor: Love and Thunder, Sophie Mas, Nathan Ross, Jean-Marc Vallée, Julie Gardner, Amy J. Kaufman, Layne Eskridge e l'autrice dell'opera da cui è tratto lo show, Laura Lippman.