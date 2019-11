LaMonica Garrett anticipa un incontro 'divertente' in Crisi Sulle Terre Infinite

Se c'è una cosa certa fin dall'esordio di The Monitor nell'Arrowverse (in occasione del crossover Elseworlds) è che non si tratta di un personaggio incline all'umorismo e alla comicità. Eppure, sembra che durante Crisi Sulle Terre Infinite sarà protagonista di un incontro spassoso con qualcuno non ancora identificato.

L'anticipazione è arrivata da LaMonica Garrett, il quale porta avanti il doppio ruolo di The Monitor e Anti-Monitor. Nel corso di un'intervista con CBR, l'attore ha rivelato alcuni dei suoi momenti preferiti negli show targati The CW e, se l'incontro tra The Monitor e Lyla Michaels (Audrey Marie Anderson) in Arrow occupa un posto speciale nel suo cuore, ce n'è un altro che ha scalato rapidamente le gerarchie, solo che gli spettatori dovranno pazientare ancora un po' prima di vederlo.



"È in arrivo un momento con un altro personaggio che sarà... no, non voglio dirlo. Sarebbe uno spoiler, ma c'è qualcosa in arrivo che sarà un'interazione divertente che inizierà con questi toni, ma poi ci sarà una svolta più seria perché questo è ciò che fa The Monitor", ha raccontato Garret. "La reazione di uno dei personaggi che lo incontreranno per la prima volta sarà spassosa". Avete qualche sospetto su chi possa essere?



In questi giorni, Garrett ha anche affermato che L'Anti Monitor farà sentire la sua presenza prima del previsto nell'ambizioso crossover Crisi sulle Terre Infinite, che ricordiamo debutterà l'otto dicembre in occasione del nono episodio di Supergirl. Con la messa in onda dietro l'angolo, stanno venendo condivise diverse immagini ufficiali, una delle quali contiene un rimando all'esistenza di Joker.