LaMonica Garrett ha ricevuto messaggi d'odio per le vicende di Crisi sulle Terre Infinite

Diversi fan non hanno ancora digerito la fine di Arrow e la sorte di Oliver Queen (Stephen Amell) e non hanno di meglio da fare che mandare messaggi d'odio a LaMonica Garrett, l'attore che ha interpretato il doppio ruolo di The Monitor e Anti-Monitor nel crossover Crisi sulle Terre Infinite.

L'attore ha infatti fornito su Twitter un esempio del tipo di messaggi che sta ricevendo in privato, dove viene accusato di essere il responsabile della morte di Green Arrow. "Benvenuti ai miei messaggi privati su Instagram", ha scritto infatti l'attore a corredo di uno screen. Poi ci ha scherzato su con un tweet successivo in cui ha scritto "la mattina devo iniziare a uscire di casa in questo modo..." e ha allegato la famosa GIF con Kim Kardashian che fa capolino tra il fogliame. Come al solito, trovate i tweet in calce all'articolo. Cosa ne pensate di questi messaggi?



Ricordiamo che nel finale di Arrow 7 si scopre che, durante Elseworlds, Freccia Verde aveva fatto un accordo con The Monitor, in modo da salvare la vita di Flash (Grant Gustin) e Supergirl (Melissa Benoist). The Monitor, inoltre, aveva rivelato che Oliver Queen sarebbe morto tentando di fermare la Crisi, cosa che poi si avvera.



Intanto, The CW ha celebrato la conclusione di Arrow con un video dedicato a Oliver Queen e intitolato "la fine di un'era". Per maggiori informazioni sul crossover dell'Arrowverse, vi rimandiamo alla recensione di Crisi Sulle Terre Infinite.