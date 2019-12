Lana Parrilla incanta il CCXP, parla di Regina: 'La sua storia è conclusa... Per ora'

Lo scorso anno salutato Storybrooke, la Foresta Incantata e tutto il magico mondo di Once Upon A Time, ma i fan non smetteranno mai di amare la serie di ABC conclusasi dopo sette stagioni. Lana Parrilla, la Evil Queen della serie, è stata ospite del CCXP, dove l'hanno accolta tra cori e applausi.

Da sempre uno dei personaggi più popolari dello show, Regina Mills, ovvero la Regina-Cattiva-Non-Poi-Tanto-Cattiva dello show ideato da Edward Kitsis e Adam Horowitz (anche produttori esecutivi di Lost, di cui si vocifera un reboot), e l'attrice che la interpreta, Lana Parrilla (Windfall, 24), sono state accolte a braccia aperte dal pubblico del Comic-Con brasiliano.

Da anni, infatti, gli Oncer di San Paolo la reclamano a gran voce. E dopo aver mostrato diverse clip della serie, Lana racconta aneddoti dal set, l'evoluzione del suopersonaggio, e come questo l'abbia cambiata come attrice.

Inoltre, l'attrice ha risposto alla domanda che tutti si stavano chiedendo: tornerà mai Regina sul piccolo schermo? "La sua storia si è conclusa... Per ora" ha detto sorridendo "Non saprei, davvero. Ci sono sempre i reboot, dopotutto. Non si può mai sapere".

E in un'epoca popolata dalle varie Captain Marvel e Wonder Woman, la Parrilla spiega come per lei Regina era un po' la sua personale Wonder Woman. Ma quando le chiedono quale supereroina vorrebbe interpretare, risponde così: "Sono abbastanza docile, come una gattina. Ma so come graffiare!".



Once Upon A Time si è concluso con la settima stagione nel 2018, dopo aver debuttato nel 2011 sulla rete di proprietà Disney, ABC.