Lance Hunter tornerà ancora in Agents of S.H.I.E.L.D.? Per il suo interprete è possibile

L'ultimo episodio di Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. ha visto il ritorno di uno dei personaggi preferiti dai fan:. Breve ricomparsa o completo ritorno in scena? Alla domanda risponde l'attore che interpreta il personaggio,

L'attore Nick Blood ha parlato con TV Line, e alla domanda se avrebbe ripreso il suo ruolo nella serie di supereroi di nuovo in futuro, ha risposto:"Chissà, sai com'è la Marvel... Gli agenti dello S.H.I.E.L.D. sono sempre pieni di sorprese e le cose possono cambiare da un giorno all'altro, come non credo che nessuno si aspettasse che Brett Dalton tornasse, eppure lo ha fatto. Non si sa mai in questo mondo, ma io sono sicuro che sarò l'ultimo ad essere informato dei loro piani!"

Blood è tornato recentemente come Hunter in "Rewind", il quinto episodio della quinta stagione. È stato l'unico episodio ambientato per la maggior parte nel presente, mentre la squadra è stata inviata avanti nel tempo in una stazione spaziale abbandonata sorvegliata dai Kree, che si è poi rivelata trovarsi su un pezzo del pianeta Terra distrutto. Fitz è stata l'unica persona rimasta indietro ed è stata imprigionata, perché erano ancora ricercati dopo gli eventi della quarta stagione, ma Hunter lo aiuta ad uscire e a trovare un modo per tornare dai loro alleati.

Blood è un amico intimo con l'attore che interpreta Fitz, Iain De Caestecker, quindi ha un uomo all'interno, per così dire. Forse dovrebbe chiedere di mettere una buona parola con i capi... Agents of S.H.I.E.L.D. tornerà questo Venerdì 5 gennaio con un nuovo episodio intitolato "Fun and Games".