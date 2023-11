Lance Reddick e l'ennesimo cameo postumo grazie alla serie tv Bosch Legacy

Lance Reddick è morto lo scorso marzo lasciando un grande vuoto nel mondo dello spettacolo, sia al cinema che sul piccolo schermo. Nonostante ciò, gli spettatori potranno rivederlo ancora in alcuni ruoli che Reddick aveva girato prima della sua scomparsa, tra questi ci sono un cameo in Bosch: L'eredità e Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo.

Reddick ha fatto un cameo nei panni di Irvin Irving nel finale della seconda stagione di Bosch: L'eredità, arrivata in streaming su Prime Video dal 20 ottobre al 10 novembre scorso.

Il cameo nel finale della seconda stagione avrà ripercussioni durature sulla serie, oltre a rappresentare un toccante addio a un uomo amato e a un personaggio moralmente ambiguo, complesso, spietato e ambizioso. Reddick è scomparso all'inizio dell'anno e la sua morte è stata seguita da tributi entusiastici e affettuosi da parte di coloro che lo hanno conosciuto e amato. La sua apparizione in Legacy è stata una gradita sorpresa, non solo per l'episodio, ma anche per la direzione dello show.

Irving fa il suo debutto nello spin-off nel finale della seconda stagione, incontrando la Honey Chandler di Mimi Rogers. In questo incontro, Chandler cerca l'appoggio di Irving per la posizione di Procuratore Distrettuale. In particolare, a questo punto Irving non fa più parte del dipartimento di polizia. L'idea lo incuriosisce, così il finale lascia presagire come si svilupperà la trama nella terza stagione che, come sappiamo, dovrà svolgersi in modo diverso.

L'idea che Chandler, l'avvocato difensore spietato e avido di denaro, decida di dire basta e di eliminare la corruzione dall'interno, segnerebbe una nuova direzione per la serie. Per tutta la durata della serie, Bosch ha sempre lottato contro la corruzione. Assumere il ruolo di investigatore privato per il procuratore distrettuale, con il compito di smascherare i poliziotti corrotti, si allinea perfettamente con le sue competenze e la sua esperienza, e potrebbe anche accennare a qualcosa di simile a una trama di affari interni, anche se è qualcosa che dovrebbe fare separatamente da Maddie (Madison Lintz), la figlia poliziotta alle prime armi.

Su queste pagine trovate la recensione di Bosch: L'eredità 2.

Come detto, dopo il cameo nella serie Prime Video, il pubblico ritroverà Reddick nei panni di Zeus in Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, che debutterà su Disney+ il 20 dicembre. Lo ritroverà anche come doppiatore nello spin-off della serie animata su Harley Quinn, nei panni di Lex Luthor.