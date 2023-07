Lance Reddick, in Invincible: Atom Eve torna la voce dell'attore tragicamente scomparso

In attesa di poter vedere Invincible 2, Amazon Prime Video ha omaggiato i fan della serie con uno speciale dedicato ad Atom Eve in cui ci sarà una partecipazione postuma dell’attore di The Wire e della saga di John Wick, Lance Reddick, che ci ha lasciati il 17 marzo 2023 in seguito a complicazioni cardiovascolari.

Dopo aver presentato il primo trailer di Invincible 2 e aver svelato la data d’uscita della seconda stagione dello show animato, Amazon ha pubblicato per gli spettatori del suo servizio di streaming, un episodio speciale della serie, in cui Atom Eve è l’assoluta protagonista.



Nello speciale, Lance Reddick ha dato la sua voce al personaggio di Erickson, il capo del dipartimento del pentagono per le ricerche sui superumani e vengono rivelate le origini di Atom Eve raccontando la sua storia fino a quando non entra a far parte dei Guardiani del Globo.

Nei fumetti, il personaggio non hai mai avuto uno speciale tutto per sé, anche se è stata protagonista di una miniserie.



Oltre Lance Reddick, l’episodio vede la partecipazione di Steven Yeun, Sandra Oh e J.K Simmons e rappresenta un’ottima valvola di sfogo nell’attesa della seconda stagione della serie principale.

L’episodio dedicato all’eroina è già disponibile nel catalogo di Amazon Prime e ha la durata di 55 minuti.

Vi lasciamo al trailer di Invincible: Atom Eve, ai poster promozionali dell’episodio e alla notizia che Robert Kirkman ha promesso una distanza temporale minore tra la seconda e la terza stagione di Invincible.