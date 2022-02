Land Man, Billy Bob Thornton protagonista della nuova serie di Taylor Sheridan

Dopo Yellowstone e 1883, Taylor Sheridan sta lavorando ad una nuova serie, Land Man, e ora ha trovato il suo protagonista. Sarà Billy Bob Thornton a capitanare il cast dello show che Paramount+ avrebbe intenzione d'iniziare a produrre nel 2023. Thornton è diventato un habitué del piccolo schermo, dopo i successi di Fargo e Goliath.

Thornton sarà un esperto in gestione di crisi che lavora per una compagnia petrolifera. Tratto dal podcast di successo Boomtown, Land Man si svolge nei giacimenti petroliferi del Texas Occidentale. La serie mostrerà l'avidità e la disperazione dietro i 'boom' che hanno stravolto il paesaggio dello stato.



La trama di Land Man dimostrerà come l'estrazione del petrolio abbia influenzato il mondo contemporaneo sul clima, l'economia e la geopolitica, sia nel bene che nel male. Di recente Billy Bob Thornton ha vinto un Golden Globe come miglior attore in un dramma televisivo per il suo ruolo da protagonista nell'ultima stagione di Goliath, e ha completato le riprese del film The Gray Man, diretto da Anthony e Joe Russo e previsto in uscita nel corso del 2022.



Nel cast del film con Thornton anche Ana de Armas, Chris Evans e Jessica Henwick. In passato ha ricevuto riconoscimenti anche per il suo ruolo nella prima stagione di Fargo, ed è tornato nei panni di Babbo Bastardo per il sequel.



