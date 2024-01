Landman: il cast della nuova serie di Taylor Sheridan pesca da Yellowstone

Taylor Sheridan è veramente instancabile. Dopo aver spopolato con la sua Yellowstone, l'autore e sceneggiatore non si è fermato un attimo consegnando serie dopo serie un nuovo tassello alla sua epopea di frontiera. Da 1883 a 1922, la saga dei Dutton si è arricchite di nuove storie e personaggi, ma anche capitoli a sé come Lawmen e adesso Landman.

Proprio Landman è l'ultima serie di Sheridan attualmente in lavorazione e ha da poco accolto quattro nuovi membri al cast, tra cui alcuni ex-membri di Yellowstone e della serie prequel 1883. Quest'anno poi si spera vedremo gli ultimi episodi di Yellowstone, chiusa dopo l'addio di Kevin Costner, che non tornerà per il finale.

Secondo quanto riportato da Variety, James Jordan, Kayla Wallace, Mark Collie e Paulina Chavez sono entrati a far parte della prossima serie Paramount+ con ruoli da regular. Questi si uniranno ai membri del cast già annunciati come Billy Bob Thornton, che interpreterà il protagonista della serie, e ai colleghi Ali Larter, Michelle Randolph e Jacob Lofland.

Jordan, che in precedenza ha interpretato Steve Hendon in Yellowstone e Cookie in 1883, interpreterà Dale Bradley, un personaggio descritto come "un ingegnere petrolifero e un colletto blu che gestisce e lavora con i rudi operai nei campi petroliferi. È anche il compagno di stanza di Tommy Norris (Thornton)".

Wallace interpreterà Rebecca Savage, "un avvocato responsabile estremamente capace e intimidatorio inviato nel Texas occidentale per sistemare un pasticcio". Collie interpreterà lo sceriffo Joeberg, mentre Chavez sarà Ariana, "una giovane madre la cui famiglia ha subito una disgrazia".

Landman è basata sul podcast Boomtown. È ambientata nel mondo delle piattaforme petrolifere del Texas occidentale. Ecco come viene ufficialmente descritta: "Una storia di piani alti e bassi, di ruderi e miliardari selvaggi che alimentano un boom così grande da rimodellare il nostro clima, la nostra economia e la nostra geopolitica".

La serie è co-creata e prodotta esecutivamente da Taylor Sheridan e Christian Wallace, mentre Sheridan è produttore esecutivo con la sua Bosque Ranch Productions. David Glasser, David Hutkin, Ron Burkle e Bob Yari sono anche produttori esecutivi attraverso i 101 Studios. Geyer Kosinski, Michael Friedman e Stephen Kay producono esecutivamente con Dadn Friedkin e Jason Hoch per Imperative Development LLC. J.K. Nickell e Megan Creydt per Texax Monthly sono anche produttori esecutivi. MTV Entertainment Studios produrrà la serie con Peter Feldman come produttore esecutivo.

La serie non ha ancora una data di uscita e le riprese non sono ancora iniziate.