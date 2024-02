Landman, anche Jon Hamm nel cast della serie del creatore di Yellowstone!

Nuovo ingresso nel cast di Landman: Jon Hamm entra a far parte del progetto di Taylor Sheridan, creatore di Yellowstone: il Billy Bob Thornton sarà il protagonista della serie insieme a Demi Moore.

Landman è una storia moderna incentrata sulla ricerca della ricchezza all'interno del settore petrolifero. Ambientata nel Texas occidentale, è ispirata al podcast Boomtown, che racconta le vite dei lavoratori e dei magnati degli affari, sottolineando come l'impennata dei prezzi del petrolio stia avendo un forte impatto sull'ambiente, l'economia e le relazioni internazionali. Il protagonista è Tommy Norris, è il simbolo dei ricchi investitori, guidati dal desiderio di successo e dalla sete di denaro. Hamm, noto per la sua performance nei panni di Don Draper in Mad Men, interpreterà Monty Miller, che viene descritto come "un titano dell'industria petrolifera del Texas legato a Tommy Norris da un lungo legame professionale e personale". Oltre al suo ruolo in Mad Men, per cui ha vinto un Emmy, due Golden Globe e un Critics' Choice Television Award, Hamm è comparso in altri film di grande successo sia di pubblico che di critica: tra questi Mean Girls, Top Gun: Maverick e Baby Driver.

Chi sono gli altri attori del cast di Landman? Tra i protagonisti, oltre a Thornton e Hamm, troviamo anche Demi Moore: il suo ruolo sarà quello di Cami, moglie di uno dei più potenti petroleri del Texas e amico di Tommy Norris. "Demi Moore è un talento iconico e straordinario" ha dichiarato nell'annuncio Chris McCarthy, CEO di SHOWTIME/MTV Entertainment Studios.