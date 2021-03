Lando Calrissian in copertina: ecco le scelte di Star Wars in vista del Pride Month

Se si parla di volti da copertina in relazione all'universo di Star Wars, quello di Lando Calrissian è senz'altro uno dei primi nomi a venire in mente: il personaggio interpretato da Billy Dee Williams prima e Donald Glover poi non manca di vanità ed eccentricità, per cui siamo sicuri che l'idea non gli dispiaccia.

Un ragionamento simile devono averlo fatto i vertici di Marvel: in vista dell'imminente Pride Month, vale a dire il mese dedicato alla promozione dell'autoaffermazione, dell'uguaglianza e dell'orgoglio delle persone appartenenti alla comunità LGBTQ+, per i fumetti di Star Wars verranno date alle stampe alcune cover variant con protagonisti vari personaggi del franchise.

Oltre al già nominato Lando (che, ricordiamo, sarà prossimamente protagonista della serie Star Wars: Lando), troveremo dunque in copertina personaggi come Doctor Aphra, Sana Starros, Rae Sloan, Yrica Quell, Terec e Ceret. In attesa della cover dedicata all'amatissimo compagno d'avventura di Han Solo, dunque, l'unica copertina di cui sia stata rilasciata un'anteprima è quella con protagonista Doctor Aphra: cosa ve ne pare? Diteci la vostra nei commenti!

Tornando allo show, comunque, dopo l'annuncio ufficiale da parte di Disney non sono ancora trapelate grosse novità: è praticamente quasi certo, comunque, che sarà proprio Glover a riprendere in mano il personaggio dopo Solo: A Star Wars Story. Per saperne di più, comunque, non ci resta che pazientare.