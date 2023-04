Lando, Kathleen Kennedy conferma la lavorazione della serie di Star Wars

A ben tre anni dall'annuncio della serie dedicata a Lando Calrissian, finalmente sono arrivati i primi aggiornamenti del progetto da parte della presidente della LucasFilm Kathleeen Kennedy. Dopo anni di silenzio sembrava che il progetto fosse caduto nel dimenticatoio ma, in realtà, non è stato così.

Dopo che Donald Glover aveva parlato per la prima volta di Lando, non si era sentito più nulla a riguardo. La preoccupazione era che la serie potesse aver avuto lo stesso destino del film diretto da Patty Jenkins, cancellato nel corso del tempo. A quanto pare alla serie è toccato un destino diverso. Durante la Star Wars Celebration, infatti, la Kennedy ha risposto ad alcune domande su Lando confermando che il progetto è ancora in lavorazione.

La serie vedrà il ritorno di Donald Glover nei panni di un giovane Lando Calrissian, già comparso in Solo: A Stary Wars Story, spin off prequel della storia d'origine dell'iconico Han Solo di Harrison Ford. Durante una intervista post panel, la Kennedy ha parlato con alcuni giornalisti chiarendo che Lando è ancora a bordo, pronta per essere realizzata. "Posso solo dirti che sta ancora accadendo, e ne sono molto entusiasta" ha detto. Durante lo Star Wars Celebration sono state presentate importantissime novità seriali compreso un primo sguardo a The Acolyte e a Skeleton Crew.

Oltre a ciò a Londra sono arrivati fondamentali annunci cinematografici compreso il ritorno di Daisy Ridley nel franchise di Star Wars. L'attrice sarà protagonista di un film ambientato 15 anni dopo l'Ascesa di Skywalker nel quale rifonderà l'ordine dei Jedi. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!