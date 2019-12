Landscapers: Olivia Colman star della nuova serie HBO/Sky, diretta da Alexander Payne

Olivia Colman, star di The Crown e La Favorita, sarà la protagonista di Landscapers, nuova mini-serie di Sky e HBO che sarà diretta da Alexander Payne.

Landscapers è prodotto dai produttore di Chernobyl Sister e sarà anche la prima sceneggiatura televisiva di Ed Sinclair, marito della Colman. Il progetto è una co-produzione della South of the River Pictures, la nuova società di produzione fondata da Colman e Sinclair.

La serie sarà divisa in quattro episodi e rappresenta è la nuova coproduzione tra la rete premium della WarnerMedia HBO e Sky sostenuta da Comcast dopo il successo del dramma sul disastro nucleare di Chernobyl, che ha vinto ben dieci Emmy a settembre. Diretto dal regista di The Descendants e Sideways, Payne, la serie si ispira a eventi reali e racconta la storia degli assassini Susan e Christopher Edwards (la Colman interpreterà Susan Edwards). La coppia uccise i genitori di lei e seppellito i loro cadaveri nel giardino sul retro. Il crimine è rimasto insulto per oltre un decennio.

Secondo le fonti si tratta di un dramma a tinte crime con toni di black humor fatto di indagini e interrogatori: i due protagonisti della vicenda hanno sempre professato la loro innocenza.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione de La Favorita, l'ultimo film di Yorgos Lanthimos premiato agli Oscar 2019, e alla recensione della terza stagione di The Crown.