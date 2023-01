Lanterns, annunciata la nuova serie tv del DCU: 'Sarà simile a True Detective'

Peter Safran e James Gunn hanno da poco annunciato i prossimi progetti che tra film e serie tv andranno a comporre il primo capitolo del DCU, chiamato "Gods and Monsters". Uno degli show si intitolerà Lanters e seguirà le avventure di due delle Lanterne Verdi preferite dai fan, ovvero Hal Jordan e John Stewart.

Al momento sappiamo che la serie è già in sviluppo e che Safran e Gunn si sono già incontrati con gli attori che andranno ad interpretare i ruoli dei nostri due protagonisti. Lo show, che sarà simile a True Detective, sarà un "mistery - terrestre" e la trama sarà molto importante per la storia generale del DCU, perché "ci condurrà alla storia generale che racconteremo attraverso i diversi film e programmi televisivi", ha dichiarato il regista di The Suicide Squad e di Guardiani della Galassia.

Parlando di come lo spettacolo andrà ad intrecciarsi con gli altri progetti, Safran ha sottolineato che seguirà l'esempio di Peacemaker:

"La storia andrà avanti e indietro tra i film e gli spettacoli televisivi. Peacemaker è un buon esempio di come funziona. Ed è quello che faremo con questa grande storia generale che stiamo raccontando. "

Successivamente, Peter Safran ha confermato che la tanto chiacchierata serie tv di HBO Max incentrata su Lanterna Verde e sviluppata da Greg Berlanti non si farà, perché "era una space-opera che non rientrava nei nostri piani DCU".