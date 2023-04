Lanterns, Common ci riprova: 'Mi piacerebbe tanto essere Lanterna Verde'

Prima che il DC Extended Universe nascesse e morisse, prima ancora che gli universi cinematografici cominciassero a dettare legge grazie al Marvel Cinematic Universe, prima soprattutto del film con Ryan Reynolds, ci fu George Miller: il regista provò a regalarci la sua versione di Lanterna Verde, e Common era già stato scelto come John Stewart.

A distanza di anni, sappiamo come sono andate le cose: Lanterns è però pronta a dare nuova vita a Lanterna Verde, stavolta puntando (almeno per ora) sul piccolo schermo... E Common (al secolo Lonnie Rashid Lynn) non ha perso la voglia di cimentarsi nel ruolo, per quanto scarse possano essere a questo punto le sue chance.

"Stavo giusto parlando di Lanterna Verde l'altro giorno e di come, a un certo punto, quel ruolo fosse mio. Accadde tutto durante l'ultimo sciopero degli sceneggiatori e questo mi ha portato a pensare che farei ancora quel ruolo e sarei ancora capace di farlo. [...] Mi piacerebbe tanto essere Lanterna Verde, sarebbe un sogno. Vorrei poter dare a quel personaggio la profondità che vediamo nei grandi personaggi dei fumetti" sono state le sue parole.

Cosa ne dite? Vedreste bene Common come protagonista della serie? Diteci la vostra nei commenti! Certo, la cosa ci sembra piuttosto improbabile a distanza di tutto questo tempo, ma tentar non nuoce: James Gunn è avvisato, Common c'è!