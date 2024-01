Lanterns, James Gunn smentisce gli ultimi rumor: 'Ragazzi, ve l'ho detto mille volte...'

Dopo aver aggiornato su Peacemaker e la sua seconda stagione, che sarà parte integrante del suo nuovo DC Universe in via di definizione, James Gunn ha potuto rivelare ai fan qualcosina su un altro show molto atteso, ovvero la serie Lanterns, che dovrà preoccuparsi di far debuttare il mondo delle Lanterne Verdi in live-action. Ecco cosa ha detto.

Nel suo ultimo intervento, James Gunn ha dovuto smentire l'ultima indiscrezione sulla serie televisiva su Lanterna Verde, Lanterns. Su Threads, un fan ha chiesto a Gunn, capo dei DC Studios, se fosse vero che il personaggio di John Stewart, uno dei due protagonisti precedentemente annunciati per la serie Max, avesse poco più di vent'anni. Gunn ha smentito la voce sull'età del personaggio, ricordando ai fan che nulla è ufficiale se non viene dichiarato direttamente da lui.

"Ragazzi. L'ho detto una volta, l'ho detto mille volte", ha scritto Gunn. "Tutto quello che c'è in giro è una stronzata se non viene da me. La gente non sa nemmeno chi sia l'autore dello show. Come pensate che possano sapere l'età [del] personaggio?".

Al momento si sa ben poco della serie televisiva su Lanterna Verde. La scorsa estate, Gunn ha confermato diverse aggiunte al cast del DCU, tra cui Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner. Poiché Finn Wittrock aveva già interpretato Gardner per la serie televisiva, alcuni fan si sono chiesti se la serie fosse separata dal resto del DCU, cosa che Gunn aveva chiarito non essere il caso e che Fillion avrebbe interpretato Guy Gardner in tutto il DCU.

"Lo show Lanterns non è separato; Nate interpreterà Guy in tutti i progetti del DCU", aveva scritto all'epoca.

Lo scorso gennaio, i DC Studios hanno confermato che la serie, intitolata Lanterns, sarebbe stata incentrata su due delle Lanterne Verdi più conosciute - Hal Jordan e John Stewart - in quella che è stata descritta come una storia cosmica alla True Detective, che prevede la scoperta di un "antico orrore" sulla Terra che porterà alla storia più ampia che il DCU si sta preparando a raccontare.

Il DCU debutterà con la serie animata Creature Commandos, che non ha ancora una data d'uscita confermata.