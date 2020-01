LAnti-Monitor e lo Spettro dominano nel nuovo poster di Crisi sulle Terre Infinite

A una settimana esatta dal ritorno dell'Arrowverse, The CW ha diffuso in rete un nuovo poster ufficiale dedicato alla Crisi sulle Terre Infinite incentrato soprattutto sulle figure dell'Anti-Monitor e dello Spettro.

L'immagine, che potete trovare come sempre in calce alla notizia, è infatti una versione dark del primo poster di Crisi sulle Terre Infinite: da notare anche l'assenza di entrambi i Superman rispetto alla foto originale. La scritta "È la fine dei... mondi" viene inoltre sostituita da "I loro mondi non saranno più gli stessi", a sottolineare il grande impatto che l'evento avrà nel futuro del franchise.

L'Anti-Monitor e altri personaggi dell'Arrowverse come Supergirl, Flash, Batwoman e Lex Luthor si sono mostrati di recente anche nelle nuove immagini di Crisi sulle Terre Infinite, la cui sinossi ufficiale ha anticipato che nel prossimo episodio verrà svelata la storia di origine di entrambi i personaggi interpretati da LaMonica Garrett.

La quarta parte di Crisi sulle Terre Infinite debutterà sul network il prossimo 14 gennaio durante l'episodio 8x08 di Arrow, a cui seguirà nel corso della serata anche il gran finale del crossover che andrà in onda nel nuovo episodio di Legends of Tomorrow. Cosa vi aspettate dalla conclusione del crossover? Fatecelo sapere nei commenti.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra analisi delle prime tre parti della Crisi.