Lapo Elkann a Storie Italiane: 'Ho cambiato vita, ora aiuto gli altri'

Lapo Elkann è sempre stato uno dei personaggi più controversi della TV italiana. Intervistato da Storie Italiane su Rai 1, il nipote di Gianni Agnelli (che è in quarantena a Lisbona), ha parlato di come le esperienze passate gli abbiano fatto cambiare vita e la percezione che ha degli altri.

"Noi siamo un paese incredibile con risorse incredibili e noi meritiamo di essere al primo posto e non in corsia di emergenza, è un paese unico e inimmaginabile con gente incredibile" ha spiegato Lapo Elkann, che ha voluto rinnovare il proprio amore per il nostro paese. "Chiamerei mia figlia Italia perchè non vi è nulla di più del mio paese, però bisogna trovare prima la donna. Per ora è un sogno nel cassetto che certamente mi auguro la vita mi permetterà di fare" ha affermato il rampollo di casa Agnelli, che ha anche annunciato il suo obiettivo per il futuro: "da ora in più mi dedicherò ad aiutare gli altri tramite la mia fondazione LAPS con cui abbiamo già fatto tante cose in tutta Italia da Scampia alla Sicilia".

Lapo racconta anche di aver cambiato vita per dedicarsi gli altri e per fare ciò che è nelle sue possibilità per dare sostegno a chi ne ha bisogno.

