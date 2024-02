Larry David attacca Elmo in diretta tv e poi si scusa:"Sei andato troppo oltre"

Larry David ha chiesto pubblicamente scusa nel corso di Today dopo aver spontaneamente aggredito Elmo, il pupazzo di Sesame Street, entrambi ospiti in uno show mattutino su NBC. I due, in realtà, erano stati collocati in due slot differenti ma ad un certo punto l'ingresso in scena della star di Curb Your Enthusiasm ha sparigliato le carte.

Larry David - su Everyeye è disponibile il trailer della stagione 11 di Curb Your Enthusiasm - è entrato di soppiatto sul set e ha toccato il viso di Elmo suscitando scompiglio tra i presenti.

"Torniamo sul divano e parliamo di come ti senti" ha dichiarato Elmo a David, che ha esclamato:"Qualcuno doveva farlo!".



Nella sua successiva intervista, Larry David ha fissato la camera per chiedere pubblicamente scusa alla star di Sesame Street:"Elmo, voglio soltanto scusarmi. Mi dispiace davvero" ha dichiarato l'attore, cercando di trattenere le risate.

"Grazie, Larry. Elmo accetta le tue scuse" ha risposto il pupazzo, chiudendo la gag che ha divertito gli spettatori.

In settimana Elmo è stato subissato di messaggi dopo una domanda pubblicata sul suo profilo:"Come state tutti quanti?". Il pupazzo ha ricevuto risposte molto dirette, di persone in grande difficoltà:"Ogni mattina non vedo l'ora di tornare a dormire. Ogni lunedì non vedo l'ora che arrivi venerdì. Ogni singolo giorno per ogni singola settimana di tutta la vita" oppure "Elmo, sono depresso e senza soldi".



Elmo ha risposto:"Elmo è contento di averlo chiesto. Elmo ha imparato che è importante chiedere ad un amico come sta. Elmo tornerà presto a fare il punto della situazione. Elmo vi ama". Anche il presidente Joe Biden ha risposto al pupazzo di Sesame Street:"So quanto sia difficile alcuni giorni spazzare via le nuvole e arrivare a giornate più serene. Il nostro amico Elmo ha ragione: dobbiamo esserci l'uno con l'altro, offrire il nostro aiuto ad un vicino in difficoltà, e soprattutto chiedere aiuto quando abbiamo bisogno. Anche se è difficile non sei mai solo".



Nel frattempo, Larry David è impegnato nella promozione dell'ultima stagione della serie HBO: Curb Your Enthusiasm chiuderà con la stagione 12 il proprio percorso sul piccolo schermo.