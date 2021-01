Larry King: il noto conduttore è stato ricoverato in ospedale causa Covid

L'arrivo dei vaccini anti Covid non può di certo arrestare il contagio nel giro di poche settimane e il virus continua a circolare. L'ultimo volto noto ad averlo contratto è stato Larry King, giornalista e conduttore americano.

Difficile non essersi mai imbattuti in una delle sue molte interviste a celebrità, attori, politici e capi di stato. La sua carriera iniziò negli anni '50 e dopo gli impieghi come giornalista riuscì a creare il Larry King Show, in onda fino al 1994, anche se fu il talk show Larry King Live della CNN a farlo conoscere in tutto il mondo.

Il conduttore ottantasettenne, dopo aver contratto il virus, è stato purtroppo ricoverato in ospedale e le sue condizioni non sono al momento note. Si trova comunque in isolamento e, come succede in questi casi, la famiglia non ha avuto la possibilità di fargli visita.

Nonostante l'età avanzata, King ha continuato la sua carriera grazie ad Hulu, alla conduzione di due show: Larry King Now e PolitiKING with Larry King. Il primo si è concluso proprio nel 2020, mentre il contratto del secondo era stato rinnovato fino al 2022. Speriamo ovviamente che King riesca a superare la malattia e tornare ad intervistare i suoi ospiti.

Intanto continuano gli studi sulla mortalità del Covid, per individuare i fattori di rischio più importanti.