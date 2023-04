Lars Mikkelsen sarà l'Ammiraglio Thrawn in Ahsoka, sorpresa alla Star Wars Celebration!

Il panel dedicato ad Ahsoka alla Star Wars Celebration è finito tra applausi e urla: un trailer esteso, con scene inedite rispetto a quello pubblicato ieri, ha confermato il volto in live-action del Grandammiraglio Thrawn: Lars Mikkelsen!

Il trailer di Ahsoka pubblicato online poche ore fa forniva soltanto qualche accenno alla presenza di Thrawn nella serie live-action dedicata al personaggio interpretato da Rosario Dawson. Ora, grazie ad un trailer inedito ed esteso mostrato a porte chiuse alla Star Wars Celebration 2023 di Londra, ne abbiamo la conferma: sarà Lars Mikkelsen il volto del villain, che dopo anni di assenza torna nella Galassia di Guerre Stellari.

Non dovrebbe stupire la scelta di Lucasfilm e Disney: Mikkelsen, d'altronde, doppiò Thrawn nella sua versione animata in Star Wars Rebels, e ritrovarlo in formato live-action in Ahsoka ha fatto letteralmente esplodere la platea di spettatori della Celebration.

Ahsoka, ricordiamo, uscirà ad agosto 2023 su Disney+. Siete contenti di questo annuncio?