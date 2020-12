Lars Von Trier torna a dirigere The Kingdom: la terza stagione arriverà nel 2022

A più di vent'anni dalle prime due stagioni, datate rispettivamente 1994 e 1997, Lars Von Trier sta finalmente sviluppando il terzo e conclusivo capitolo della serie tv The Kingdom. I nuovi episodi, che saranno cinque della durata di 60 minuti ciascuno, dovrebbero essere pubblicati nel 2022.

Gli otto episodi delle stagioni 1 e 2 di The Kingdom erano stati trasmessi all'epoca dall'emittente pubblica danese DR. Il network è dietro anche alla nuova stagione, che prende il nome di The Kingdom Exodus, insieme al servizio streaming Viaplay e a Zentropa, con il sostegno finanziario di Film i Väst, Nordisk Film & TV Fond e Creative Europe / MEDIA.

The Kingdom Exodus continuerà a raccontare la lotta tra il bene e il male nel reparto neurochirurgico del Rigshospitalet di Copenaghen. Il cast non è ancora stato annunciato, ma dovrebbe essere composto da un mix tra vecchi personaggi e new entry. Due degli attori principali, Ernst-Hugo Järegård e Kirsten Rolffes, sono scomparsi negli ultimi anni.

La sceneggiatura, come nelle precedenti stagioni, è scritta da Lars Von Trier insieme a Niels Vørsel. La produttrice sarà un'altra collaboratrice di vecchia data del regista, Louise Vesth per Zentropa Entertainments.

