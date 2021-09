Lasciami Entrare: Showtime ordina una serie con Demián Bichir

Nei mesi scorsi si era parlato della possibilità che Lasciami Entrare, il film horror diretto da Tomas Alfredson, diventasse una serie tv e ora, Showtime ha confermato che presto entrerà in produzione uno show di 10 episodi. Le riprese inizieranno all'inizio del 2022 e si svolgeranno a New York.

Lasciami Entrare ha avuto un remake americano di Matt Reeves e ora si appresta a diventare addirittura una serie tv che secondo quanto riportato dovrebbe incentrata su Mark, interpretato da Demián Bichir e sua figlia Eleanor, interpretata da Madison Taylor Baez, la quale dopo essere stata morsa è costretta a vivere reclusa, mentre suo padre fa di tutto per procurarle sangue umano.

Si tratta insomma di un prequel, ambientato circa 10 anni prima dei fatti narrati dal film svedese e che avrà il compito di approfondire il complesso rapporto padre-figlia senza menzionare la relazione di amicizia che intercorre tra un ragazzino e la vampira. Come già precisato da Deadline, questa sarà una versione molto meno fedele a quella del libro di John Ajvide Lindqvist da cui è tratto l'adattamento cinematografico.

La show è stato sviluppato da Andrew Hinderaker, creatore di Away per Netflix, che ha scritto il pilot e sarà showrunner di tutta la produzione. Al suo fianco ci sarà Seith Mann che ha diretto il pilot e sarà regista di alcuni altri episodi. I due saranno anche annoverati tra i produttori esecutivi. Da diverso tempo ormai si cercava una rete per questo progetto e, a quanto pare solo ora Showtime ha dato il via libera.

Se vi va, date uno sguardo alla nostra recensione di Lasciami Entrare, il film svedese da cui è partita l'idea di questa nuova produzione. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.