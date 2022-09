Lasciami entrare: ecco il primo trailer ufficiale della nuova serie Showtime

Lo scorso anno vi abbiamo annunciato che Showtime ha ordinato una serie tratta da Lasciami entrare, il celebre film horror diretto da Tomas Alfredson e ora finalmente l'emittente ha pubblicato il primo trailer di questa interessantissima produzione con protagonista Damian Bichir.

Questa prima dimostra tutte le difficoltà incontrate da un padre nel tentativo di proteggere la sua giovane figlia vampira, costringendola a restare chiusa in casa per evitare che possa avere contatti diretti con il sole. In un mondo abitato da creature succhiasangue, l'uomo fa di tutto per cercare una cura che possa permettere a sua figlia di vivere un'esistenza normale come un qualunque altro essere umano.

La serie realizzata da showtime è in realtà un prequel, ambientato all'incirca circa 10 anni prima degli eventi raccontati dall'omonimo film svedese. Al di là del noto remake di Matt Reeves, Lasciami entrare assume il compito di raccontare in maniera più approfondita il complesso legame padre-figlia senza però fare alcun riferimento alla relazione di amicizia che sussiste tra un ragazzino ed Eleonor. Si tratta di una storia che di base è molto meno fedele al libro di John Ajvide Lindqvist da cui è tratto l'adattamento cinematografico e che quindi potrà contare su molteplici licenze creative.