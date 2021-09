Last Light, Matthew Fox torna in tv dopo Lost nella miniserie thriller per Peacock

Matthew Fox, la star di Lost che ha interpretato Jack Shephard nella famosa serie ABC, tornerà sul piccolo schermo in una mini-serie thriller intitolata Last Night, di cui è anche produttore esecutivo, per il servizio di streaming di NBCUniversal Peacock.

Last Light è basata sul romanzo apocalittico di Alex Scarrow, la serie seguirà "una famiglia che lotta per sopravvivere in un mondo che è stato improvvisamente gettato nel caos", secondo il comunicato stampa.



Fox, che non appare sullo schermo dal 2015, interpreterà Andy Neilsen, un petrolchimico che scopre che la fornitura mondiale di petrolio è stata interrotta durante un viaggio d'affari in Medio Oriente. Con la moglie, il figlio e la figlia sparsi per l'Europa, la famiglia deve affrontare la distanza e i pericoli che li separano per ritrovarsi e riunirsi.



Fox sarà anche produttore esecutivo della serie, con l'attrice di Downton Abbey Joanne Froggatt nel ruolo della moglie di Andy, Elena, una delle principali attiviste per la raccolta di denaro per una fondazione che persegue ricerche all'avanguardia sulla malattia degenerativa degli occhi di lei e del figlio di Andy, Sam.

Patrick Massett e John Zinman saranno gli showrunner e Dennie Gordon dirigerà la serie.



"Last Light è la combinazione perfetta di una mini-serie ricca di azione con un avvincente dramma familiare al centro", ha dichiarato Lisa Katz, presidente dei contenuti di NBCUniversal Television and Streaming. "Guidata da Matthew Fox e Joanne Froggatt, questa vasta saga internazionale abbraccia diversi continenti che forniscono uno straordinario scenario globale, ma è basata su una storia riconoscibile e attuale. Non vediamo l'ora di condividerla con il pubblico di Peacock".



Le riprese di Last Light dovrebbero iniziare presto a Praga