Last Man Standing 7, i nuovi promo ironizzano sulla cancellazione della serie

È stato rilasciato online un nuovo promo ufficiale (che in realtà ne contiene due) dell'attesa settima stagione di Last Man Standing, serie televisiva Fox cancellata dopo la sesta stagione e rinnovata dopo pochi mesi, sempre con protagonisti Tim Allen e Nancy Travis nei panni dei coniugi Baxter.

I promo sono molto divertenti perché totalmente incentrati sull'ironizzare sulla cancellazione e il ritorno della serie. In uno dei due: "Ehi Vanessa, ci rivogliono", dice Mike Baxter: "Chi? I ragazzi? I vicini?", dice Vanessa: "No: milioni di sconosciuti", risponde infine Mike, riferendosi ovviamente ai milioni di fan della serie.



Questa la sinossi ufficiale: "Lo show si propone come una family comedy ed ha per protagonista Mike (Allen), direttore marketing dell’Outdoor Man, negozio dedicato alla caccia ed alla pesca. Se al lavoro ha a che fare spesso e volentieri con uomini, al ritorno a casa si trova in minoranza, dal momento che la sua famiglia è composta da sole donne, a partire dalla moglie Vanessa (Nancy Travis), biologa e le tre figlie Kristin (Alexandra Krosney), una ragazza madre che desidera laurearsi ma deve badare al figlio di 2 anni di nome Boyd, Amanda (Molly Ephraim) superficiale ed attenta alla moda, il cui sogno è entrare nel mondo dello spettacolo ed Eve (Kaitlyn Dever), dal carattere più simile a quello del padre. Mike si trova cosi ad essere l'unico uomo della famiglia immerso in un universo femminile che non sempre capisce, da cui può sfuggire solo entrando nel negozio in cui lavora".



Last Man Standing 7 vedrà il ritorno nel cast anche di Amanda Fuller, Christoph Sanders, Jonathan Adams, Jordan Masterson, Hector Elizondo e Kaitlyn Danver. Gli unici ruoli che subiranno un recasting saranno quelli dei personaggi di Mandy e Boyd. La premiere è attesa sulla Fox il prossimo 28 settembre.