Last Man Standing: FOX sarebbe interessata ad un revival della comedy con Tim Allen

Ad un anno esatto di distanza dalla cancellazione di Last Man Standing da parte della ABC, sono emerse in rete alcune indiscrezioni secondo cui la FOX sarebbe interessata a riportare in vita l'apprezzata comedy con protagonista Tim Allen.

Il noto attore ha più volte espresso il suo disappunto nei confronti della decisione presa dall'emittente americana, pubblicando su Twitter alcuni video e stati che ricordavano i bei tempi trascorsi sul set.

Last Man Standing, andato in onda in Italia con il titolo di L'uomo di casa, è stata cancellato dopo sei stagioni e la notizia ha scatenato una grande protesta dei fan sui social, arrivati a lanciare una petizione per un suo ritorno e che ha raccolto oltre 400.000 firme.

La FOX sarebbe al momento nelle fasi iniziali di trattative con i produttori e i membri del cast originale, sebbene due di questi, Nancy Travis e Hector Elizondo, siano impegnati in altre commedie televisive. Un possibile revival dello show era già stato messo in cantiere da CMT l'estate scorsa, ma i piani non sono poi andati a buon termine.

L'interesse da parte della FOX sarebbe scaturito dal grande successo ottenuto da Roseanne e Will & Grace, due show molto amati dai fan e che sono stati di recente riportati in vita da ABC e NBC, facendo registrare ottimi ascolti.

In attesa di ulteriori informazioni a riguardo, vi ricordiamo che Last Man Standing ruota attorno alle vicende di Mike Baxter (Tim Allen), un dirigente in un negozio di articoli sportivi all’aperto a Denver, che deve destreggiarsi tra il suo lavoro e la difficile vita familiare come marito e padre di tre figlie.