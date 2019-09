Last Summer, Freeform ordina il pilot della serie tv prodotta da Jessica Biel

Il network americano Freeform ha ordinato lo sviluppo del pilot di Last Summer, la serie tv thriller prodotta, tra gli altri, anche dall'attrice Jessica Biel.

Ha trovato una potenziale dimora Last Summer, il cui pilot scritto da Bert V. Royal (Easy A, di cui è in lavorazione uno spin-off; Recovery Road) e diretto da Max Winkler (Crazy Ex-Girlfriend, Brooklyn Nine-Nine) è ora in fase di sviluppo per Freeform.

Secondo la sinossi fornita da Deadline, Last Summer è "un thriller anticonvenzionale che si svolge nell'arco di tempo che comprende tre estati, quelle del '93, '94 e del '95, in una piccola cittadina Texana. Una giovane avvente e popolare, Kate, viene rapita, mentre allo stesso tempo, in quella che sembra essere una nota non correlata, Jeanette va dall'essere una dolce e un po' maldestra outcast, al diventare la ragazza più popolare della città, e successivamente, nel '95, la più odiata d'America. Ogni episodio sarà raccontato dal punto di vista di una delle due ragazze (Jeanette e Kate), e le simpatie e la lealtà degli spettatori cambieranno costantemente, man mano che nuove informazioni verranno rivelate".

Winkler e Royal, assieme a Entertainment One, Michelle Purple e all'attrice e produttrice Jessica Biel (The Sinner, I bambini di Cold Rock), saranno anche produttori della serie.

"Noi di Freeform cerchiamo costantemente di raccontare storie coraggiose che possono guidare e ispirare il discorso culturale, e Last Summer farà esattamente questo. I personaggi incredibilmenti dettagliati e la voce unica di Bert, assieme alla distintiva visione di Max farà sì che i nostri spettatori rimangano incollati allo schermo. Siamo inoltre incredibilmente onorati di avere la prodezza tutta al femminile di Jessica e Michelle come contributo a questo show così unicamente stratificato" ha dichiarato Lauren Corrao, EVP, Original Programming and Development di Freeform.

Gli episodi avranno tutti la durata di un'ora, e la serie, se confermata, si andrà ad unire al mistery drama Close Up nella programmazione del network.