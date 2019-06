Last Week Tonight: John Oliver prende in giro il gigante americano delle telecomunicazioni

John Oliver, presentatore del programma di HBO Last Week Tonight, nella scorsa puntata ha scherzato sul "terribile" servizio offerto dal colosso delle telecomunicazioni AT&T, specializzato in piani telefonici, servizi internet e TV.

Durante il talk show il comico ha raccontato dei modi a dir poco stravaganti e discutibili che alcune persone hanno trovato per rendere unica la loro esperienza in cima all'Everest, la montagna più alta del mondo, a cui è stato anche dedicato il film Everest con Jake Gyllenhaal.

Un uomo di nome Rod, per esempio, avrebbe voluto realizzare la telefonata dall'altezza più ampia mai fatta, ma a causa del cattivo servizio di AT&T il suo sogno non si è potuto trasformare in realtà.

John Oliver continua la sua presa in giro rivolgendosi alla compagnia con l'appellativo di Business Daddy e confessandogli: "Sai cosa? Se potessi fare il serio per un momento, c'è qualcosa che ho intenzione di dirti. So che ti sto dando problemi, Business Daddy, ma la verità è che tu sei l'unico Business Daddy che ho. E so che vuoi solo ciò che è meglio per me. Sono sicuro che non è semplice avere me come Business Boy. E probabilmente non lo dico tutte le volte che dovrei, ma ti voglio bene, Business Daddy. E spero che non perderemo mai quella connessione speciale che abbiamo."

Ma dopo questo momento all'apparenza melodrammatico il presentatore ha concluso dicendo: "Credo che quello che sto cercando di dirti è che sono felice che la nostra connessione non sia sulla tua rete wireless, perché è veramente terribile".