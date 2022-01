Later, Lucy Liu nel cast della serie tv tratta dall'opera di Stephen King

Ricordate PALater, uno degli ultimi libri di Stephen King? Presto ne verrà prodotto un adattamento televisivo, e nel cast c'è anche l'attrice di Charlie's Angels Lucy Liu.

Lo scorso febbraio veniva annunciata la pubblicazione di un nuovo romanzo di Stephen King intitolato Later, allora l'ultima fatica del prolifico scrittore horror (proprio nelle ultime ore è stato annunciato un nuovo libro di Stephen King Fairy Tale), che a quanto pare arriverà presto anche in tv.

Blumhouse Television starebbe infatti lavorando a una serie tv il cui pilot sarà scritto dalla sceneggiatrice di Jessica Jones Raelle Tucker, e nella quale vedremo recitare Lucy Liu.

Al momento non abbiamo altre informazioni sul progetto, ma vi terremo aggiornati.

Nel frattempo, vi lasciamo con la sinossi ufficiale di Later: "Il figlio di una madre single in difficoltà, Jamie Conklin, vorrebbe solamente un'infanzia normale. Ma Jamie non è un bambino normale. Nato con un'abilità soprannaturale che la madre lo ha sempre pregato di tenere nascosta, Jamie può vedere e apprendere ciò che gli altri non possono. Ma il costo di una tale abilità è più alto di quanto Jamie possa immaginare, come scoprirà quando un detective della polizia di New York lo coinvolge nell'inseguimento di un assassino che ha minacciato di agire dall'oltretomba".