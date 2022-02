Launchpad, Disney+ annuncia la stagione 2 della collezione di cortometraggi

Disney+ rinnova ufficialmente Launchpad, annunciando una seconda serie di cortometraggi realizzati da una nuova generazione di registi e sceneggiatori provenienti da realtà sottorappresentate. I 6 nuovi cortometraggi targati Disney Studios debutteranno in streaming nel 2023.

Se la prima raccolta (nel debutto di Launchpad su Disney+ a maggio 2021) era accomunata dal tema della "scoperta", questo secondo ciclo di cortometraggi sarà accomunato dalla parola "connessione": dopo una fase di selezioni partita nel corso del 2021, Disney ha selezionato 6 progetti tra le 2000 proposte pervenute.

Il Senior Manager di Disney, Phillip Domfeh, alla guida dell'iniziativa, ha raccontato a Variety come è nata la volontà di estendere l'impatto di Launchpad e far crescere il progetto, ad esempio aprendo le candidature a futuri registi e sceneggiatori: "Una delle opportunità più ovvie era quella di includere anche gli sceneggiatori nel programma" ha spiegato. "Sono molto importanti in questo settore e spesso trascurati, ma siamo convinti che la diversità possa iniziare dalla scrittura, prima di essere rappresentata sullo schermo".

In questo caso, i registi e gli sceneggiatori si sono candidati in maniera separata, ed è stato il team Disney a valutare i progetti e creare gli abbinamenti tra gli uni e gli altri: "Abbiamo individuato le storie delle quali eravamo più appassionati, quelle in cui ci riconoscevamo, quelle che ci sembravano non ancora viste. Poi abbiamo scelto tra i registi quelli più adatti a portarle in vita".

Domfeh ha parlato anche del momento in cui il team di Launchpad ha rivelato gli abbinamenti via e-mail: "Quando tutti sono entrati in contatto tra loro, ho tirato un sospiro di sollievo" ha ammesso. "Ognuno è rimasto estasiato della scelta del compagno di lavoro, quindi ci abbiamo preso".

Ecco la lista dei 6 corti della seconda stagione di Launchpad:

Beautiful, FL - Regista: Gabriela Ortega; Sceneggiatori: Joel Perez e Adrian Ferbeyre

Una ragazza adolescente si impegna per ottenere i pezzi di ricambio dai suoi eclettici vicini di roulotte ed aggiustare il camper di famiglia, in tempo per condividere il gusto di gelato speciale realizzato dalla sua prozia nella competizione annuale di gelato di Beautiful.

KJ è un eccentrico studente delle medie di Compton, appassionato dei film di arti marziali, che vuole sfidare i migliori dojo del sud di Los Angeles indossando la vecchia cintura nera dello zio. Ma quando suo padre, ex-pugile, si lascia coinvolgere troppo, entrambi imparano che c'è molto di più nella vita che tenere la guardia alta.

La dodicenne Clarice Cheung si sente invisibile in famiglia, soprattutto a confronto della sorella maggiore Naomi. Quando un potente fantasma appare nella loro casa, le due sorelle molto distanti tra loro dovranno fare squadra e fermarlo prima che divida la loro famiglia per sempre.

Nervosa all’idea di presentare la sua prima ragazza alla famiglia, una studentessa universitaria queer riceve aiuto dallo spirito di un parente scomparso da tempo durante l’Hungry Ghost Festival.

Una brillante bambina scienziata deve riconnettersi con la sorella, una beauty influencer, quando un esperimento di clonazione finisce male.

Dopo essere stato mandato a vivere dal nonno, un adolescente Cheyenne scopre un segreto che lo collega alla sua famiglia e alla comunità in un modo che non avrebbe mai creduto possibile.

Nell'attesa, ecco tutti i film in arrivo su Disney+ a marzo 2022.