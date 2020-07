Laura Chiatti e quella passione per Uomini e Donne: 'Non posso farne a meno'

Laura Chiatti ha di recente rivelato di non poter vivere senza Uomini e Donne, il famosissimo programma della fascia pomeridiana di Canale 5 dove giovani e meno giovani tentano di incontrare l'anima gemella.

A Chi l’attrice moglie di Marco Bocci ha rivelato: "Io estate muoio un po’ senza Uomini e Donne. Sono troppo curiosa. Ora ad esempio voglio sapere come procede tra Gemma e Nicola Vivarelli, non possono lasciarmi tre mesi in sospeso!".

Tra i protagonisti del dating show dunque Gemma Galgani ha un ruolo speciale nel cuore della Chiatti: "Io amo Gemma perché ho amiche che a 40 anni sono disilluse mentre lei, a 70, è ancora così carica. Quando la guardo penso che il bello debba ancora venire".

Tra l'altro adora anche un altro programma su cui c'è lo zampino di Maria De Filippi, ovvero Temptation Insland presentato da Filippo Bisceglia ex concorrente del Grande Fratello e svela la sua coppia preferita di questa edizione:

"Mi ha appassionata molto la coppia formata da Ciavy (Maliokapis, ndr) e Valeria (Liberati, ndr), erano comici e drammatici al tempo stesso, nessuno dei due ha mai detto una cosa bella dell’altro. Ho fatto il tifo per Valeria, ho cercato di rispondere attraverso di lei a una domanda che mi insegue da anni: come fai a credere ai tentatori quando è sfacciato che sono stati messi li apposta per tentarti? Ci credi o fai finta di crederci perché è sempre meglio che tornare alla tua storia?".

Probabilmente nella prossima stagione Uomini e Donne andrà in onda in forma ridotta mentre, proprio questa sera andrà in onda l'ultima puntata di Temptation Island che ci ha lasciati con una situazione molto tesa tra Antonella Elia e il suo comnmpagno.