Laura Dern sarà la protagonista di Just One Drink, la nuova serie Quibi

Periodo piuttosto florido e pieno di soddisfazioni per Laura Dern: nell'arco di un solo anno l'attrice ha preso parte a due apprezzatissime produzioni come Piccole Donne di Greta Gerwig e Marriage Story di Noah Baumbach, con il quale ha già trionfato ai Golden Globe e ottenuto una candidatura ai prossimi Oscar.

Non solo: in tempi recenti è stato anche annunciato il grande ritorno dell'attrice nel mondo di Jurassic Park con Jurassic World 3 (l'ultima partecipazione di Dern al franchise risaliva al 2001, con Jurassic Park III).

Non solo cinema, però: Laura Dern si tiene impegnata anche sul fronte televisivo. Dopo aver recentemente preso parte alla terza stagione di Twin Peaks, infatti, l'attrice tornerà sul piccolo schermo per una nuova serie targata Quibi intitolata Just One Drink.

Lo show ruoterà intorno a un bar al cui bancone siederà proprio la barista interpretata da Dern, che di volta in volta interagirà con ospiti di vario tipo e in differenti situazioni emotive. Just One Drink è stata ideata da Nick Hornby (autore di best-seller come Alta Fedeltà e Un Ragazzo) che ricoprirà anche il ruolo di produttore esecutivo.

Just One Drink fa parte di una lunga lista di serie ordinate da Quibi: l'esordio della piattaforma streaming è previsto per il prossimo 6 aprile.